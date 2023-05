Waggonhalle zeigt „Der Gott des Gemetzels“

Marburg. Zwei Kinder prügeln sich auf dem Schulhof, Stock gegen Schneidezahn. Wie gut, dass die Eltern sich treffen, um die Angelegenheit zivilisiert in einer Atmosphäre von Toleranz und gegenseitigen Verständnis zu besprechen - so beginnt das preisgekrönte Theaterstück „Der Gott des Gemetzels“ der französischen Dramatikerin Yasmina Reza. Rabenschwarz und bitterböse brechen darin die Dämme der Protagonisten und es tun sich die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele auf: Spitz formulierte Wortgefechte münden in Handgreiflichkeiten, Kunstbände werden vollgekotzt und lärmende Hamster entsorgt. Das Stück zerlegt genüsslich die kultivierte Fassade der westlichen Wertegesellschaft, demaskiert die pseudo-harmonische Scheinwelt zweier kaputter Ehen, und am Ende thront über allem „Der Gott des Gemetzels“. Die Waggonhalle Marburg feiert mit „Der Gott des Gemetzels“ unter der Regie von Matze Schmidt am Donnerstag, 18. Mai, um 20 Uhr Premiere. In den Hauptrollen sind Magdalena Kaim, Ellen Stork, Dietrich Faber und Nisse Kreysing zu sehen. Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro plus Gebühr oder an der Abendkasse 16 Euro. Weitere Aufführungen gibt es am 19. und 20. Mai (Freitag und Samstag), jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 21. Mai, um 19 Uhr. Informationen und Karten: https://www.waggonhalle.de/