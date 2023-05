„Wandel und Fremde“ mit dem Trio Hannari

Marburg. Klaviertrios von Beethoven, Schubert und Rihm stehen auf dem Programm des 2020 gegründeten Frankfurter Trios Hannari, bestehend aus Hanna Ponkala-Nitsch (Violine), Larissa Nagel (Violoncello) und Rie Kibayashi (Klavier). Unter dem Titel „Wandel und Fremde“ konzertiert das internationale Senkrechtstarter-Trio am Sonntag, 4. Juni, um 18 Uhr im Fürstensaal des Marburger Schlosses. Karten kosten regulär 20 Euro. Für Vereinsmitglieder, Schwerbehinderte, Ehrenamtscard-Inhaber, Schüler, Studierende, Auszubildende und Stadtpassinhaber gibt es vergünstigte Karten. Die Tickets sind im Vorverkauf erhältlich, unter anderem in Marburg bei der Marburg Stadt und Land Tourismus (Telefon 06421-99120), in Biedenkopf beim Hinterländer Anzeiger (Telefon 06461-92810) oder der Buchhandlung Stephani (Telefon 06461-2188) und in Gladenbach im Reisebüro Blankenstein (Telefon 06462-910310). Gegebenenfalls fallen zusätzlich 10 Prozent Vorverkaufsgebühr an. Im Online-Verkauf können weitere Gebühren für Zahlung und Lieferung anfallen. Online-Kartenverkauf über ADticket/Reservix: https://marburger-schlosskonzerte.reservix.de/events