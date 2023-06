Weiterbildungen zum Techniker 

Marburg. Am Mittwoch, 28. Juni, informiert die gemeinnützige Bildungseinrichtung DAA-Technikum über die berufsbegleitenden Fortbildungslehrgänge zum Staatlich geprüften Techniker in fünf verschiedenen Fachrichtungen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Deutschen Angestellten Akademie (DAA), Neue Kasseler Straße 62a, in Marburg. Facharbeiter, Gesellen und technische Zeichner der Industrie und des Handwerks aus den Bereichen Elektrotechnik, Datenverarbeitung, Maschinenbau und Metallverarbeitung, Bautechnik (Hoch- und Tiefbau), Holztechnik und Heizungs-/Lüftungs-/Klimatechnik können sich über die Aufstiegsqualifikationen informieren und Dozenten kennenlernen. Informationsunterlagen zu den Lehrgängen gibt es bei der zentralen Studienberatung des DAA-Technikums, Telefon 0800-2453864, oder online auf www.daa-technikum.de.