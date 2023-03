Wenn Aki Bosse singt, erklingt pure Geborgenheit

„War immer jemand da, der mir tief in den Kopf sah.“ An erster Stelle denke ich bei dieser Zeile an einen Hirnchirurgen. (Hihi). An zweiter Stelle an eine Mutter, die ihr Kind durchschaut wie frisch geputzte Glasscheiben. An dritter Stelle denke ich an Google und die NSA, die mit ihren massenhaft gesammelten Daten durch die gleichen Glasscheiben auf uns schauen wie ebengenannte Mutter.