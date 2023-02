Wenn Camila Cabello beim Kuchen backen singt

„I just sold our house“, singt die Frau im Radio. Es ist so ein Moment, in dem mich eine Liedzeile mitten im Alltag trifft: Ich war gerade am Kuchen backen, das Haus stand voller Kisten, gepackter und ungepackter, in drei Tagen sollte der Umzugswagen kommen. (Warum ich mitten im Umzugsstress noch einen Kuchen backe, weiß ich auch nicht mehr.) Und dann höre ich, wie Camila Cabello singt: „Ich habe gerade unser Haus verkauft.“