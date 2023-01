Wenn ein Rocker erstmals rappt

Wenn ich an meinen Texten sitze, kann ich versuchen, es in Worte zu fassen. Diese Sortier- und Ausdrucksarbeit hilft mir, auch im Alltag nicht den Mut zu verlieren. Deswegen kehre ich immer wieder gerne an meine Texte zurück. Und dann geht es weiter: „Yo ich sitz an meinem Schreibtisch, doch hier bleib ich nicht.“