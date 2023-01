Wer kennt die zwei Jugendlichen vom Marburger Hauptbahnhof?

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr: Zwei Marburger im Alter von 13 und 14 Jahren hatten sich in einem Schnellrestaurant etwas zu Essen geholt, als ein Unbekannter aus einer Gruppe von etwa fünf Personen heraus die beiden Jungs anpöbelte, woraufhin sie über den Ortenbergsteg Richtung Ortenberg wegrannten. Zwei Personen aus der Gruppe folgten ihnen. Als diese die Marburger in der Straße Am Ortenbergsteg eingeholt hatten, schlugen sie den 14-Jährigen und rissen den 13-Jährigen zu Boden. Anschließend entwendeten sie einen Burger und flüchteten. Der 14-Jährige trug leichte Verletzungen davon, der 13-Jährige blieb unverletzt.