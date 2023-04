Frage an Marburgs Sparkassenchef: Werden wir jetzt ärmer?

Was merken Sie bei Privat- wie auch bei Firmenkunden in und um Marburg bezüglich Konsum, Kaufkraft beziehungsweise Investitionen?

Wir sehen, dass unsere Unternehmen vorsichtiger werden und kritischer nach vorne blicken. Aber: Sie investieren wegen weiterhin guter Auftragslage weiter, etwa in moderne Maschinen, Gebäude, auch in Personal. Bei Privatkunden ist es mit Blick auf die Spareinlagen-Summe so, dass es zunehmend auch an die Rücklagen geht. Der weiterhin hohe Konsum hat aber auch mit Corona-Nachholeffekten zu tun, in den letzten Jahren wuchsen die Spareinlagen, weil wenige verreisten oder ein Auto kauften. Viele gönnen sich jetzt etwas. Dass das geht, hängt sicher auch mit den staatlichen Finanzhilfen, welche die oft massiven Preissteigerungen gepuffert haben, zusammen. Allerdings stehen bei vielen die Nebenkostenabrechnungen noch aus.