Wie fern ist der Gratis-Nahverkehr?

MARBURG. Aus für die Vision von Gratis-Busfahren in Marburg? Ein aktuelles Gutachten des Verkehrsforschungsinstituts WVI dämpft jedenfalls die Erwartungen an die Einführung und vor allem den dauerhaften Betrieb eines Kostenlos-Systems in der Universitätsstadt. Die Gründe liegen neben den Kosten auch in der Klimawirkung.