  Wie Naturschutz auch im Herbst gelingt

Wer auf den Laubsauger verzichtet, kann eine große Zahl an Insekten, Spinnen und anderen Lebewesen retten. Statt die Umwelt zu verpesten, lieber zu Harke und Rechen greifen. Ob in Kübeln oder im Beet: heimische Pflanzen wie Moschus-Malve, Fetthenne und Berg-Aster locken dabei auch nach den Sommermonaten noch Insekten an. Auch Gehölze wie die Felsenbirne, der Gemeine Schneeball, das Europäische Pfaffenhütchen oder die Eberesche bringen Farbe in den Garten. Wer Beerensträucher anpflanzt, bietet Vögeln und Kleinsäugern weitere Nahrungsquellen und Verstecke.