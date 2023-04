Wiederbelebung üben

Marburg. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand ist es wichtig, sofort mit einer Wiederbelebung zu beginnen, noch bevor ein Rettungswagen eintrifft. Denn eine Reanimation kann die Überlebenschancen der Betroffenen verdoppeln, teilweise verdreifachen. Aus diesem Grund bietet die Gesunde Stadt Marburg in Kooperation mit der Björn-Steiger-Stiftung und dem DRK Kreisverband Marburg eine Reanimationsschulung an. Die Schulung findet am Mittwoch, 19. April, von 18.30 bis zirka 20 Uhr im Georg-Gaßmann-Stadion (Leopold-Lucas-Straße 46 b) statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Bei der Schulung wird gezeigt, wie eine Wiederbelebung abläuft und wie ein Laien-Defibrillator (AED) richtig eingesetzt wird.