William Youn spielt in der Marburger Stadthalle

Marburg. Mit seinen Schubert-Aufnahmen hat sich der Pianist William Youn einen Namen gemacht. Als „echten Poeten am Klavier“ beschreibt ihn die Kritik. Am Samstag, 11. November, um 20 Uhr gibt Youn im Marburger Erwin-Piscator-Haus ein Konzert, in dem er sich auch ganz den Werken Franz Schuberts widmet. Auf dem Programm stehen die Sonaten in a-Moll D 537, A-Dur D 664, fis-Moll D 571 und c-Moll D 958. Eine Stunde vor dem Konzert findet eine Einführung in die aufgeführten Werke statt. Tickets zwischen 20 Euro und 32 Euro sind an den üblichen Vorverkaufsstellen, online über Reservix, über die E-Mail-Adresse karten@marburger-konzertverein.de oder an der ab 18.30 Uhr geöffneten Abendkasse erhältlich.