Winterprogramm im Kunstmuseum Marburg

An verschiedenen Sonntagen lockt die „WerkStattZeit“ ins Marburger Kunstmuseum. Das vielseitige Programm an Sonntagen von 14 bis 16 Uhr richtet sich an alle Menschen ab 7 Jahren und wird von Dozentinnen der Kunstwerkstatt Marburg betreut. Im Dezember stehen Workshops mit weihnachtlichen Themen auf dem Plan, wie etwa die Weihnachtsdruckwerkstatt am Sonntag, 10. Dezember, von 12.30 bis 16.30 Uhr, in der gedruckte Briefe und Karten hergestellt werden. Die studentische Initiative „KreativeFreiräume“ trifft sich regelmäßig und bietet kreativen Köpfen die Gelegenheit, zu malen, Kunst zu betrachten und Ideen auszutauschen oder zu lernen. Die Teilnehmer entscheiden selbst, was genau sie ausprobieren möchten.