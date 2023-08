Zauberei, Artistik und Comedy im Sommervarieté 2023

Das Marburger Varieté-Publikum kann sich freuen auf Markus Schimpp, der durch das Programm führt und mit seinen satirischen Liedern und kabarettistischen Geschichten die einzelnen Darbietungen fantasievoll verknüpft. „Whatever you do, do it with elegance“ – so lautet das Motto der ausgebildeten Ballerina Helena Lehmann. Sie zeigt eine einmalige Kombination aus Akrobatik, Tanz und Poledance-Elementen. Die Poledance-Metallstange nutzt sie, um sich und ihre Zuschauer in eine neue Dimension zu entführen, die Herz und Geist gleichermaßen berührt. Die Ausnahme-Künstlerin war bereits international im Fernsehen zu bewundern, unter anderem bei Shows in Holland, in Frankreich sowie in „Das Supertalent“ in Deutschland. Monique Schröder präsentiert eine Darbietung, in der sie die Wechselwirkung von Impulsen zwischen ihr und dem Pezziball deutlich werden lässt. Andy Jordan zeigt Jonglagen mit seinen Ringen und Diabolos. Und natürlich ist auch Juno wieder dabei und zeigt eine ganz neue Darbietung um einen Klassiker der Zauberkunst. Die Musiker der „Jazzrobots“ setzen – wie schon seit Jahren – die musikalischen Akzente in der Show.