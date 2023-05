Zu Besuch bei der Deutschen Blindenstudienanstalt

Marburg. Die Seniorenbildung des Kreises bietet einen Besuch der Deutschen Blindenstudienanstalt (blista) an. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 11. Mai, um 14.30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Infopunkt auf dem blista-Campus vor dem Gebäude „Am Schlag 4“ in Marburg. Die Teilnahme kostet 2,50 Euro. Die Teilnehmer lernen die vielfältigen Abteilungen der blista kennen, welche Beratungs- und Unterstützungsangebote die blista anbietet und wie Menschen mit Sehbehinderungen ihren Alltag meistern. Referent ist Torsten Büchner, der selbst Schüler bei der blista war und heute in der Öffentlichkeitsarbeit der blista tätig ist. Die Seniorenbildung bietet die Veranstaltung aus der Reihe „Dem Landkreis auf der Spur“ gemeinsam mit der Stadt Stadtallendorf und der Ferrero Opera Sociale an. Eine Anmeldung ist via E-Mail an seniorenbildung@marburg-biedenkopf.de oder unter Telefon 06421-4056712 erforderlich. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter anderem auf www.vhs.marburg-biedenkopf.de oder über den Direktlink https://www.vhs-marburg-biedenkopf.de/kurssuche/kurs/blista-die-Blindenstudienanstalt-in-Marburg/Z23SFL01#inhalt.