Zu Gast bei Marburgs "Dr. House"

Sie hoffen, diese in Marburg hinter der hellblauen Tür im dritten Untergeschoss des UKGM zu finden. Am Schreibtisch hinter der Tür sitzt Christiane Olischläger. Sie arbeitet als Koordinatorin in der Patienten-Leitstelle. Dort werden Anrufe entgegengenommen, Briefe geöffnet, Akten sortiert. "Wer uns braucht, ist meist schon sehr verzweifelt", sagt Olischläger. Wie viele Anrufe am Tag sie entgegennimmt, wie viele Akten sie nach Dringlichkeit durchschaut und nach Eingangsdatum sortiert, kann sie pauschal nicht sagen: "Es sind viele - Tag für Tag und Woche für Woche."