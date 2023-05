Zubehörmesse bietet Materialien, Inspiration und Austausch

14 Aussteller leiten auch Workshops an: "Knüpfe Dich glücklich" heißt es beispielsweise am Stand vom "Hobbyhaus Michel". Eine eigene Lunch-Bag können sich die Besucher am Stand von "restlos-kreativ" nähen. Das "Ideenstüble" zeigt, wie sich ein "Junk Journal" erstellen lässt, und "Miss Teacup" nimmt die Gäste mit in die Welt des Upcyclings. Wer eigenes Geschirr mitbringt, kann dies etwa in eine Lampenhalterung oder Etagere umwandeln.