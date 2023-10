Zugverkehr läuft in der Evangeliumshalle

Seit der letzten Ausstellung der Anlage im Jahr 2019 sind viele neue Module dazugekommen. So gibt es einen großen Burgberg, eine Bahnhofserweiterung und weitere Strecken und Kurvenmodule. Die Mitglieder des MEC basteln das ganze Jahr an den Modulen für die Anlage und zeigen nun die Ergebnisse. „Wir freuen uns jedes Mal aufs Neue, wenn wir unsere Anlage einmal als Ganzes aufstellen können. So eine große Anlage hat auch kaum jemand zu Hause. Wenn dann die Vielfalt an Zügen fährt und begeistert, haben wir unser Ziel erreicht“, erklärt Sebastian Nicolai, Vorstandsvorsitzender des 1952 gegründeten Vereins. Ein bisschen knifflig sei das schon – alle Module müssen an die richtige Stelle und am Übergang der Schienen millimetergenau ausgerichtet sein, damit die Züge nicht entgleisen.