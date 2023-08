Zusatztermine für „Der kleine Horrorladen“ 

Zum Inhalt des Stücks: In dieser schwarzen Komödie kauft Seymour, Angestellter in einem Blumenladen in der heruntergekommenen New Yorker Skid Row, unwissentlich eine fleischfressende Pflanze, die sich ausschließlich von Menschenblut ernährt. Bald erweist sie sich als Besucherattraktion. Doch je mehr die außerirdische Pflanze wächst, desto größer wird ihr Durst – und schon frisst sie ihr erstes menschliches Opfer. Aufführungen gibt es am 9., 10., 11., 12., 13. August sowie zusätzlich am 12., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 25., 26., 27., 28. und 29. Oktober. Alle Informationen: https://www.waggonhalle.de/event/der-kleine-horrorladen-little-shop-of-horrors/