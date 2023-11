Zwei Konzerte in der Synagoge Marburg  

Am Sonntag, 26. November, um 14 Uhr geben Sveta Kundish, Aviv Weinberg und Schulamt Lubowska in der Marburger Synagoge ein „Kantorinnenkonzert“. Die Kantorinnen Kundish und Weinberg und die Kantorenstudentin Lubowska präsentieren unter Begleitung von Patrick Farrell am Klavier und Akkordeon ein Mosaik musikalischer Stilrichtungen und Sprachen. Von traditionellen Chasanut, jiddischen Liedern und chassidischen Niggunim bis hin zu moderner Synagogenmusik und hebräischen Melodien. Der Eintritt kostet 10 Euro (5 Euro für Gemeindemitglieder). Einlass ist bereits ab 13 Uhr. Aufgrund der verschärften Sicherheitskontrollen wird für beide Konzerte um Voranmeldung auf der Webseite der Jüdischen Gemeinde www.jg-marburg.de gebeten.