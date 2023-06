Auf der Suche nach dem Geheimnis der „Dorfschullehrerin“

Die schleicht sich eben nur langsam an, indem sie beim Leser immer mehr Fragen aufwirft: Warum fängt eine Frau aus einer Großstadt ein neues Leben auf dem Land an? Warum wirkt Helene manchmal getrieben? Und warum sagt sie von sich selbst, dass in den vergangenen Jahren sie allein die Hoffnung am Leben gehalten hat? Dabei werden die Leser über die Hintergründe ebenso lange im Unklaren gelassen, wie der Dorfdoktor Tobias, der sich in Helene verliebt und ihr Vertrauen gewinnen muss, um an die Wahrheit zu gelangen.