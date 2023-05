Ausschüsse besichtigen Baustelle

Steffenberg-Niedereisenhausen . Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Steffenberg tagt am Montag, 22. Mai. Die Sitzung findet gemeinsam mit dem Bau-, Umwelt- und Klimaausschuss statt. Thema ist unter anderem die Abweichungssatzung zum Ausbau der Straße „Kreuzrain“. Vor Sitzungsbeginn wird zuerst die Baustelle der Ortsdurchfahrt in Niederhörlen besichtigt. Hierfür treffen sich die Ausschussmitglieder um 18 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Niederhörlen. Danach findet die gemeinsame Sitzung um 19 Uhr im Rathaus statt.