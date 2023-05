Brauchtumsgruppe findet Nachfolgerin für Tim Grebe

Steffenberg-Obereisenhausen. Veränderung im Vorstandsteam der Brauchtumsgruppe Obereisenhausen: Lisa-Marie Mundt wurde bei der Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus für Tim Grebe, der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte, in das Präsidiumsvorstandsteam gewählt. Neben Lisa-Marie Mundt bilden Linda Wünsche, Mareike Sinner und Klaus Heising ein Vorstandsteam. Mareike Sinner berichtete, dass die Aktivitäten nach den Coronabeschränkungen langsam wieder Fahrt aufgenommen hätten. So wurden die ersten Tanzstunden und Auftritte absolviert und auch im Bereich der Brauchtumsarbeit waren die Vereinsmitarbeiter wieder aktiv. Einen besonderen Auftritt habe ein junger Mann aus der Heimat bei seinem Studienabschluss in Schweden gehabt: Er sollte entweder im Frack oder einer landesüblichen Tracht erscheinen. Der junge Mann entschied sich für die Männertracht des Obergerichtes des Breidenbacher Grundes. Dies sei bei der Feier in Schweden sehr gut angekommen, so Sinner.