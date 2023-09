Container könnten Jugendraum-Problem lösen

„Außerdem gelingt es uns ja vielleicht dadurch, dass das Multifunktionsfeld mehr genutzt wird, wenn es sich direkt daneben befindet“, betonte Luy. Das Problem sei nur, dass auch andere Stellen Interesse an den Containern hätten und deren Verfügbarkeit nicht sichergestellt werden könne. Schnelles Handeln wäre also sinnvoll. Genau das ist der Gemeinde aber nicht möglich, erklärte Bürgermeister Gernot Wege (parteilos). „Im diesjährigen Haushalt sind dafür keine Mittel vorhanden. Das heißt, es ginge wenn, dann erst in 2024“, verdeutlichte er. Im Übrigen liege ihm noch kein Antrag der Jugendlichen vor, dass diese überhaupt einen Jugendraum wünschten. Bevor das nicht der Fall sei, werde die Gemeinde nicht tätig.