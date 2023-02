Dorfmarkt lockt nach Niedereisenhausen

Steffenberg-Niedereisenhausen. Zum 11. Mal richtet der Verein Niedereisenhausen Dorf(er)leben den traditionellen Dorfmarkt aus. Das bunte Markttreiben findet am Samstag, 11. März, in der Dorfstraße, Marktstraße und Sandstraße von 9 bis 17 Uhr statt und in der Alten Kirche und der Schelde-Lahn-Straße 69 von 11 bis 17 Uhr. Das vielseitige Angebot reicht von Geschenkartikeln, Textilien, Lederwaren, Modeschmuck, Socken, Kurzwaren und Küchenbedarf über Spielwaren, frisch gebrannte Mandeln, Kräuterbonbons, Gewürze, Kräuter und Honig bis hin zu Edelstahlschmuck, Textiltischdecken und Unterwäsche. Und Besucher, die noch Frühlings-Dekorationen und Geschenke für Ostern suchen, finden in der Alten Kirche Niedereisenhausen mit Sicherheit etwas Kunsthandwerkliches.