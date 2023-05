Eva Völler liest in der alten Kapelle

Steffenberg-Niedereisenhausen. Zu einer Lesung mit der Autorin Eva Völler lädt der Verein Niedereisenhausen Dorf(er)leben für Mittwoch, 7. Juni, in die alte Kirche ein. Völler wird dort aus ihrem Roman „Die Dorfschullehrerin“ lesen, in dem sie die Geschichte von Helene erzählt, die 1964 das Angebot erhält, als Lehrerin an ihre alte Schule zurückzukehren. Dort angekommen, muss sie jedoch feststellen, dass in ihrer alten Heimat Vorurteile und Argwohn an der Tagesordnung sind und auch sie selbst wird von den Schatten ihrer Vergangenheit eingeholt. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro.