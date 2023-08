Gedenkgottesdienst in Niedereisenhausen

Steffenberg-Niedereisenhausen. Was lernen Menschen aus den heutigen Naturkatastrophen und wie haben sie früher darauf reagiert? Dies war das Thema im traditionellen Gedenkgottesdienst zum Jakobustag in der alten Kirche in Niedereisenhausen. So erinnerte Pfarrerin Hilke Perlt in ihrer Predigt an die historischen Ereignisse am 28. und 29. Juni 1668, als bei einem verheerenden Unwetter Häuser beschädigt, Bäume entwurzelt und die gesamte Ernte vernichtet wurden. Damals, nur 20 Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, habe das Unwetter die Bevölkerung in Niedereisenhausen besonders hart getroffen. Wie die Pfarrerin weiter ausführte, hatten sich vor 355 Jahren die Menschen aus Niedereisenhausen zusammengefunden und gemeinsam überlegt, was sie tun könnten. So fanden sie sich am 25. Juli 1668 in der Kirche ein zu dem freiwilligen Gelöbnis, „diesen Tag ganz feierlich zu halten – mit heiligen Werken umgehen - … im Glauben und in der Hoffnung, Gott werde hinfort ihre Ernte in Gnaden verschonen mit Schloßen durch Hagelwitter“ (zitiert aus der Chronik „900 Jahre Dorfgeschichte“). Sie hatten begriffen, so Perlt, dass der durch das Unwetter ausgelösten Krise nur durch gemeinsames Handeln begegnet werden konnte, das auf die Zukunft ausgerichtet war. Es sei erfreulich, dass sich auch heute noch viele Menschen in Niedereisenhausen an das Gelöbnis erinnerten und das Angebot annähmen, den Gedenkgottesdienst in der Alten Kirche zu besuchen. Dieser wurde gemeinsam gestaltet von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Obereisenhausen und Dorf(er)leben Niedereisenhausen. Begleitet wurde der Gottesdienst durch Prädikant Detlef Ruffert mit liturgischen Texten und Lesungen und durch Wolfgang Wagner (E-Piano) und Christoph Reitz (Marching Bariton).