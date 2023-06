Gemeindefest zum Kirchenjubiläum in Niederhörlen

Steffenberg-Niederhörlen. Die Niederhörler Kirche wird fünfzig – und das soll mit einen großen Gemeindefest für Jung und Alt gefeiert werden: Am Sonntag, 18. Juni, startet der Tag um 10 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst für alle. Bei gutem Wetter findet er vor der Kirche statt, bei Regen drinnen. Besonders Familien sind hierzu eingeladen, teilt Pfarrer Stefan Föste mit. Nach dem Gottesdienst gehen alle den kurzen Weg zur Wiese von Familie Schneider in der Erlenstraße. Dort warten ein Fingerfood-Buffet, Getränke und Cocktails zu Mittag, Geschichten aus der Chronik der Kirche und die Gelegenheit zu Gesprächen über Erlebnisse mit der Kirche und ihren geistlichen Hintergrund. Der Kindergarten und die Jungschar bieten Aktionen für Kinder an. Das Gemeindefest endet um 13.30 Uhr. Außerdem gibt es eine kleine Erinnerung ans Jubiläum zum Mitnehmen. Wer etwas zum Fingerfood-Buffet beitragen möchte, kann die Speisen am Sonntag ab 9 Uhr bei Familie Schneider abgeben.