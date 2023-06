Kinder profitieren vom Rekordfasching

Denn seit es den Kinderfasching in Niedereisenhausen gebe, sei es immer das Ziel gewesen, mit dem Erlös daraus Kindern zu helfen und sie zu fördern, sagte Müller. Das sei mit den drei Spenden auch diesmal wieder geschehen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, sucht die IG händeringend nach weiteren Unterstützern für ihr Team, die bei der Faschingsveranstaltung einen Dienst übernehmen. Denn der jüngste Rekordbesuch habe sie an ihre personellen Grenzen gebracht.