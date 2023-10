Kleidung spenden für nachhaltige Hilfe

Steffenberg-Niedereisenhausen. Seit vielen Jahren führt die gemeinnützige Deutsche Kleiderstiftung Hilfsprojekte in Deutschland und Osteuropa durch. Zur Unterstützung sammeln mehrere evangelische Gemeinden im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach gemeinsam mit der Hilfsorganisation Textilien und Schuhe. Gesucht wird gut erhaltene, saubere Bekleidung für alle Altersgruppen und jede Jahreszeit. Darüber hinaus können aber auch gut weiter tragbare Schuhe und Textilien wie Bettwäsche, Handtücher und Tischdecken gespendet werden. Die Stiftung unterstützt viele Menschen in Notsituationen, betreibt aber ausdrücklich kein Recycling. Nicht mehr tragbare Kleidung und stark verschmutze oder beschädigte Textilien sind daher nicht geeignet. Abgabemöglichkeiten finden sich noch bis zum 14. Oktober unter anderem an folgenden Sammelstellen: