Längere Fahrtzeiten und keine Anschlüsse

An der Haltestelle "Niedereisenhausen Kreuzung" besteht durch die Sperrung keine Möglichkeit mehr, von Linie 491 aus Richtung Biedenkopf in die Busse der Linien MR-51 und MR-52 umzusteigen. Deshalb werden auf beiden Linien die Steffenberger Ortsteile Quotshausen und Wolzhausen in die Bedienung aufgenommen, um so die Anbindung beider Orte an die Linien MR-51 und MR-52 auch weiterhin sicherzustellen.