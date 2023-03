Metalldiebe in Oberhörlen laden wieder ab und flüchten

Geschehen sei die Tat am Freitag, um kurz nach 18 Uhr in Oberhörlen in der Straße In der Tränke, teilt die Polizei mit. Ein Zeuge beobachtete, wie dort zwei Männer Elektroschrott und Buntmetall verluden. Er fragte beim Zuständigen nach und beide zusammen verhinderten dann den Abtransport. Sie forderten die Diebe auf, alles wieder abzuladen. Danach fuhren diese mit dem Transporter, einem grauen Mercedes Sprinter mit einem ausländischen Kennzeichen, weg. Die Fahndung nach dem Auto blieb erfolglos. Bei den Tätern handelt es sich um 30 bis 40 Jahre alte Männer mit untersetzter Statur, dunklen Haaren, blauer Arbeitskleidung und schwarzen Schuhen. Die Polizei fragt nun: "Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zu den Personen oder zu dem Sprinter geben? Wo ist dieser Sprinter noch aufgetaucht? Wo steht ein solches Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen?" Hinweise nimmt die Polizei Biedenkopf unter Telefon 06461-92950 entgegen.