Ortsbeirat verteilt 1000 Euro Ehrenamtsgeld

Weil er aber nicht nur kleine Beträge verteilen wolle, suche sich der Ortsbeirat in jedem Jahr andere Empfänger aus, sodass im Laufe der Zeit jeder einmal in den Genuss der Pauschale komme. In diesem Jahr hat sich das Gremium dafür entschieden, vor allem die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine zu würdigen und hat als Empfänger die beiden Fördervereine des Freibads und der Schule, das Team des Kinderfaschings, den Tischtennisclub Tenne sowie die Feuerwehr ausgewählt. "Ich bin froh, dass es Leute gibt, die sich ehrenamtlich engagieren.