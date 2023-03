Steffenberg-Niedereisenhausen . Die IG Dorfkinder Niedereisenhausen lädt für Ostermontag, 10. April, zur Ostereiersuche ein: Los geht’s ab 14 Uhr an der Schutzhütte Niedereisenhausen. Es gibt Kaffee, Waffeln und Eierlikör. Weitere Veranstaltungstermine der IG Dorfkinder in diesem Jahr sind: 7. Juni: After Work; 16. Juli: Frühstücken in der Gasse; 26. August: Seifenkistenrennen.