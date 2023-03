Osterweg lässt Passion Christi nachempfinden

Steffenberg-Niedereisenhausen. Die letzten Stunden im Leben Jesu und seine anschließende Auferstehen aktiv miterleben – das können die Besucher des Osterweges in Niedereisenhausen, zu dem die Freie Christengemeinde Steffenberg einlädt. Vom 26. März bis zum 16. April kann der Weg eigenverantwortlich abgelaufen werden. Start ist am Sportplatz in Niedereisenhausen, wo auch ein Flyer mit weiteren Informationen ausliegt. Von dort werden die Besucher anhand von Zeichen über einen rund zwei Kilometer langen Rundweg geführt, auf dem zwölf verschiedene Stationen zum Entdecken einladen. Anhand von Texten, Gemälden und plastisch dargestellten Situationen kann dabei die besondere Zeit von Jesus und seinen Jüngern nachempfunden werden. Zudem laden kleine Aktionen dazu ein, auch selbst aktiv zu werden und sich so noch besser in die Lage der Akteure aus der Ostergeschichte hineinversetzen zu können. Der Osterweg führt über Wald- und Wiesenwege, sodass festes Schuhwerk angeraten ist.