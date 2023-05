Pfingstgottesdienst auf dem Helgesberg

Steffenberg-Niedereisenhausen. Am Pfingstmontag, 29. Mai, feiern die evangelischen Kirchengemeinden des Oberlandes (Bottenhorn, Gönnern, Lixfeld, Obereisenhausen und Oberhörlen und Roth) gemeinsam Gottesdienst unter freiem Himmel. „… mitten ins Herz“ lautet das Thema. Beginn ist um 10.30 Uhr auf dem Helgesberg in Niedereisenhausen. Der Gottesdienst im Grünen wird musikalisch vom Posaunenchor Obe-Lix aus Oberhörlen und Lixfeld begleitet. Der Weg auf den Helgesberg ist ab Niedereisenhausen ausgeschildert. Nach dem Gottesdienst ist Zeit für Begegnungen. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der evangelisch-lutherischen Kirche in Obereisenhausen statt.