Rücksichtsloser Quadfahrer in Oberhörlen verletzt Pferd

Der Vorfall ereignete sich zwischen 13 und 13.15 Uhr circa 500 bis 600 Meter außerhalb von Oberhörlen auf einem Feld- beziehungsweise Waldweg in der Verlängerung der Straße Am Wingeberg. Dort fuhr der Quadfahrer an einem an einer Trense geführten Pferd vorbei. Hierbei blieb die Maschine am Steigbügel des Sattels hängen und schleifte das Pferd einige Meter mit. In der Folge stürzte die 34-jährige Tierbesitzerin und verletzte sich. Zudem trug das Pferd eine blutende Halswunde davon. Die Wunde des Pferdes musste von einem Tierarzt genäht werden. Zudem wurde das Handy der 34-Jährigen beschädigt.