Schlemmen beim „Frühstück auf der Gasse“

Steffenberg-Niedereisenhausen. Auf sonniges und trockenes Wetter hoffen für Sonntag, 16. Juli, die Bürger in Niedereisenhausen. Für diesen Tag lädt die neu gegründete IG Dorfkinder nämlich zum ersten „Frühstück auf der Gasse“ ein. Ab 10 Uhr soll in der Marktstraße eine lange Frühstückstafel mit allerlei Leckereien gedeckt werden. Jeder Teilnehmer zahlt einmalig 10 Euro und kann dafür so viel essen, wie er will – Kaffee, Milch und Saft sowie ein Sekt zur Begrüßung sind inbegriffen. Kinder bis 12 Jahren sind sogar frei. Anmeldungen nimmt die IG Dorfkinder bis zum 13. Juli telefonisch unter 06464-91027 oder per WhatsApp an die Nummer 0175-8568070 entgegen.