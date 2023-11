Schulen in Steffenberg und Gladenbach ausgezeichnet

Im Schuljahr 2022/23, so schreibt das Ministerium in einer Mitteilung, hätten sich die gewürdigten Schulen durch ihre hervorragende berufliche Orientierung ausgezeichnet und in ihrer Bewerbung sowie einem ganztägigen Audit gezeigt, dass sie ihre Schüler auf herausragende Weise auf den Übergang von der Schule in den Beruf oder in ein Studium vorbereiten.