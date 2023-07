Seifenkisten gegen wieder an den Start

Steffenberg-Niedereisenhausen. Nach dem phänomenalen Erfolg des ersten Seifenkistenrennens im vergangenen Jahr war eine Neuauflage nur eine Frage der Zeit. Und die ist jetzt gekommen: Am 26. August verwandeln sich die Schul- und Sandstraße ab 14 Uhr wieder in eine große Rennarena, in der hunderte Besucher den waghalsigen Abfahrten der tollkühnen Piloten zuschauen werden. Ins Leben gerufen hatte das Seifenkistenrennen im vergangenen Jahr der Ortsbeirat. Er hat den Staffelstab nun an die IG Dorfkinder weitergegeben, die für die Planung und Organisation der Veranstaltung verantwortlich ist und Anmeldungen bis zum 12. August telefonisch unter 06464-91027 oder per WhatsApp an 0175-8568070 entgegennimmt. Gestartet wird in mehreren Altersklassen und mit mehreren Fahrzeugen, denen alle eines gemein ist: Antrieb und Motoren sind nicht erlaubt! Für Essen und Getränke wird seitens der Veranstalter gesorgt.