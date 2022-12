Stephan Hüttermann ist zuständig für 125 Kirchengemeinden und 74 Kitas

Der 52-Jährige ist zuständig für die 26 Mitarbeiter der Finanzabteilung an den beiden Standorten der Regionalverwaltung in Steffenberg-Niedereisenhausen und in Weilburg. Das Team der Finanzabteilung betreut 125 Kirchengemeinden und 74 Kindertagesstätten, zudem weitere Einrichtungen und Stiftungen in den drei Dekanaten An der Dill, An der Lahn und Biedenkopf-Gladenbach.