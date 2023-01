Tatjana Frenzel predigt wieder in Wolzhausen/Quotshausen

Der Kirchenvorstand in Wolzhausen/Quotshausen ist froh, dass Tatjana Frenzel (vorne Mitte) wieder an ihre alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist. Pfarrer Karlhans Nüßlein (links) und Dekan Andreas Friedrich führen sie in ihre alte, neue Pfarrstelle ein. (© Sascha Valentin)