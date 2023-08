Tollkühne Piloten rasen in Seifenkisten durch Niedereisenhausen

Schon bei der Premiere im vergangenen Jahr hatte das Interesse an dem Rennen die Veranstalter, damals noch unter Federführung des Ortsbeirats, sprachlos gemacht. Fast dreimal so viele, als sie erwartet hatten, waren zur Rennstrecke gepilgert, um sich das Spektakel anzuschauen. Diesmal legten sie sogar noch eine Schippe drauf. Die IG Dorfkinder, die das Rennen mittlerweile übernommen hat, versprach am Ende, sich für das kommende Jahr um eine neue Strecke mit mehr Platz zu kümmern. Zumal die Zuschauer bei der Abfahrt in der Schulstraße im Grunde nur den Zieleinlauf der Boliden ab der Kurve richtig mitbekommen.