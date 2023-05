Volkswandertag steigt in Oberhörlen

Steffenberg-Oberhörlen. Der SSV Hörlen lädt für den Himmelfahrtstag, 18. Mai, wieder zu seinem Volkswandertag ein. Start ist zwischen 9 und 11 Uhr am Sportheim im Dorfgemeinschaftshaus. Auf der Strecke gibt es einen Rastplatz mit kühlen Getränken und Würstchen. Nach der Wanderung kommen die Teilnehmer, aber auch alle anderen Bürger, die nicht mitgelaufen sind, am Brunnen in der Ortsmitte zusammen, um gemeinsam zu feiern. Neben Essen und Getränken gibt es dort ab 14 Uhr auch Kaffee und Kuchen.