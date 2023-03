Was wird aus der Freizeit- und Bildungsstätte in Holzhausen?

"Was passiert mit den Kindern und Jugendlichen?", fragten auch die Pfarrer Holger Balzer (Battenberg) und Olaf Schmidt (Gönnern). Andere Synodale regten einen Zukunftsausschuss oder Förderverein mit dem Ziel des Erhalts an und schlugen finanzielle Beteiligungen der Gemeinden oder Nachbarschaftsräume an der FBS vor. "Das ist eine politische Entscheidung, wie wir unser Dekanat gestalten wollen: Wir sprechen über die Jugendarbeit unserer Region", brachte es Pfarrer Matthias Ullrich (Gladenbach-Erdhausen) auf den Punkt und fragte: "Welches Konzept von Jugendarbeit wollen wir?" Den Einwand Pfarrer Frank Rudolphs (Niederweidbach), die Jugendarbeit werde dank der Gemeindepädagogen doch auch in den Nachbarschaftsräumen geleistet, relativierte Klaus Grübener umgehend: Die Arbeit auf Dekanatsebene ergänze die regionalen Angebote und habe zum Ziel, alle Jugendlichen zu erreichen und das zu übernehmen, was für einzelne Gemeinden und Nachbarschaftsräume zu groß sei - wie etwa das Ostertreffen und die Mitarbeitendenkurse in der FBS.