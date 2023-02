Corona-Impfung ohne Termin im Rheingau-Taunus-Kreis

Rheingau-Taunus-Kreis. Die Kreisverwaltung des Rheingau-Taunus-Kreises und der Betreiber des Impfzentrums am Wiesweg 7 in Eltville, EcoCare, haben sich kurzfristig zu einem Impfangebot mit Astrazeneca für Personen die im Jahr 1942 geboren sind, entschieden. Wer aus dem Jahrgang auf eigenen Wunsch und nach ausführlicher Aufklärung durch die Ärzte im Impfzentrum sich einverstanden erklärt, wird mit dem Impfstoff, der für Menschen ab 60 Jahren zugelassen ist, geimpft. Das Angebot gilt zunächst von Ostersonntag, 4. April, bis Ostermontag, 5. April 2021. Es ist keine Anmeldung an den Tagen notwendig. An diese Personengruppe geht die Bitte sich an die unten angefügten Zeitfenster zu halten, damit lange Wartezeiten vermieden werden. „Wir wollen keine Menschenmengen vor dem Impfzentrum erzeugen“, so die Kreisverwaltung