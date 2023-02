Molkerei Schwälbchen dreht sich selbst den Gashahn zu

BAD SCHWALBACH. Im Kesselhaus brummt es ohrenbetäubend und es ist so warm, dass einem beim Heraustreten selbst ein schwül-heißer Augusttag erfrischend vorkommt. Zum Glück muss hier kein Mensch arbeiten: Das verrichten zwei gigantische Maschinen ganz von alleine. Sie nennen sich Brenner und versorgen die Schwälbchen-Molkerei mit Energie. Regelmäßig muss allerdings der Herr der Maschinen, Theo Jost, dort nach dem Rechten sehen. Er steht in seinem weißen Kittel und grünem Firmenlogo vor einem Bildschirm, etwa so groß wie ein Tablet-Computer und zeigt, dass per Knopfdruck auf ein grünes Symbol das Gas abgestellt werden kann.