Schnee und Glätte sorgen für Verkehrsprobleme

Offenbach/Fulda. Schnee und Glätte haben am Mittwochmorgen in verschiedenen Teilen Hessens für Einschränkungen im Verkehr gesorgt. Die Polizeipräsidien in Südost- und Osthessen berichteten von verschiedenen Glätteunfällen. In Freigericht (Main-Kinzig-Kreis) sei eine Mutter mit zwei Kindern mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen, wobei alle drei verletzt wurden. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar.