11. „Mädelsflohmarkt” in Bad Laasphe

Bad Laasphe. Zum 11. Mal findet der „Mädelsflohmarkt“ am Samstag, 18. März im Haus des Gastes in Bad Laasphe statt. Von 12 bis 16 Uhr können Schnäppchenjägerinnen nach Kleidung, Schuhen, Taschen, Schmuck und Accessoires stöbern. Auf zwei Etagen und an zirka 60 Ständen wird bestimmt ein neues Lieblingsstück zu finden sein. Damit das ausgewählte Stück auch passt, stehen beheizte Umkleideräume mit Spiegel zur Verfügung, in denen in Ruhe anprobiert werden kann. Für Essen und Getränke ist zudem gesorgt. Standanmeldungen sind nicht mehr möglich. Der Eintritt ist frei.