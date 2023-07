121. Zeltkirmes in Niederlaasphe

Bad Laasphe-Niederlaasphe. Vom 14. bis zum 16. Juli findet die 121. Kirmes in Niederlaasphe statt. Die Burschenschaft Schreiber 1902 Niederlaasphe heißt alle Gäste aus nah und fern im Festzelt auf der Festwiese hinter dem Sportplatz willkommen. Am Freitag, 14. Juli, ab 19.02 Uhr lädt die Burschenschaft zunächst zum Rock- und Pop-Abend mit der Coverband „Eve“ ein. Karten gibt es im Vorverkauf in der Sparkasse Wittgenstein in Bad Laasphe sowie beim Verein oder an der Abendkasse. Am Samstag, 15. Juli, gibt der Spielmannszug „SG Bad Laasphe/Niederlaasphe“ um 17 Uhr auf dem Brückenplatz in der Dorfmitte ein Platzkonzert. Im Anschluss bewegt sich der Festzug ab 18 Uhr unter Beteiligung befreundeter Burschen- und Mädchenschaften und dem mit dem Spielmannszug in Richtung Festzelt teilnehmen. Dort wird die Kirmes um 19.02 Uhr eröffnet. Im Anschluss sorgt die Partyband „Noise“ für Stimmung. Der Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen ab 11 Uhr sowie einem Rahmenprogramm für Jung und Alt. Es spielen die „Original Oberlahntaler Musikanten“. Für die kleinen Gäste stellt der Förderverein der städtischen Grundschule Niederlaasphe Waffeln und weitere Speisen bereit. Es gibt eine Hüpfburg und Kinderschminken.